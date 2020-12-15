فوتشي: يتعين تطعيم بايدن ونائبته ضد كورونا في أسرع وقت

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واشنطن - ( د ب أ )

قال كبير الخبراء الأمريكيين في مكافحة الأمراض المعدية أنتوني فوتشي، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين تطعيم الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس ضد مرض (كوفيد-19) في أسرع وقت ممكن.

وذكر فوتشي في مقابلة مع شبكة " إيه بى سى " الأمريكية "لأسباب أمنية ، أشعر بقوة أنه يتعين علينا أن نجعلهم يحصلون على التطعيم بأسرع ما يمكن".

كما حث فوتشي الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس على التطعيم.

وأضاف "إنكم مازلتم تريدون حاليا حماية الأشخاص المهمين للغاية لبلدنا في الوقت الحالي".

وتم إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح ضد مرض كوفيد-19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد أمس الاثنين في الولايات المتحدة، واستمرت الجهود اليوم الثلاثاء حيث تم تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية في ولاية نيوجيرسي.