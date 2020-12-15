مسؤول أمريكي يطلع وزير خارجية اليونان على عقوبات واشنطن ضد تركيا

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اليونان - (أ ش أ)

أطلع السفير الأمريكي لدى اليونان جيفري بيات، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس على قرار الإدارة الأمريكية الأخير بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب شراء أنقرة نظام دفاع صاروخي روسي.

وذكرت وزارة الخارجية اليونانية، حسبما أوردت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن الطرفين بحثا قضايا إقليمية والتطورات في منطقة شرق البحر المتوسط، وبالأخص فيما يتعلق بقرار واشنطن بفرض عقوبات ضد تركيا.

واستعرض السفير الأمريكي قانون "مكافحة الخصوم الأمريكيين من خلال العقوبات"، والذي تم فرض العقوبات ضد تركيا بموجب بنوده.