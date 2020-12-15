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توقع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة تونغا

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السعودية توقع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة تونغا توقع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة تونغا
لتعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين

السعودية توقع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة تونغا

وقّعت المملكة العربية اليوم اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة تونغا، في إطار الحرص على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، ودعم قضايا الأمن والسلام في العالم.

وقّع عن المملكة المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، بينما وقّع عن مملكة تونغا مندوبها لدى الأمم المتحدة السفير فيليامي فاينغا توني، وذلك في مقر بعثة المملكة في نيويورك.
وأكد السفيران بهذه المناسبة أن توقيع الاتفاقية بين البلدين يأتي من دافع حرص حكومتي البلدين على توطيد أواصر التعاون المثمر نحو إقامة أفضل العلاقات والصلات الودية بينهما في مختلف الميادين، ودعماً لقضايا الأمن والسلام في العالم.

وتعدّ مملكة تونغا إحدى الدول الجزرية المهمة في المنطقة الجنوبية من المحيط الهادئ وتتميز بمكانة إستراتيجية فيها، وتولي تونغا أهمية خاصة لقضايا التغير المناخي في منظومة الأمم المتحدة من أجل التحرك الطارئ لمعالجة هذه القضايا.

حضر مراسم التوقيع نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، ورئيسة اللجنة القانونية بالوفد نداء أبوعلي، ومدير مكتب مندوب المملكة الدائم فيصل الحقباني.المملكة العربية السعودية مملكة تونغا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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