وزير النقل يبحث مع مسؤولي ميناء الإسكندرية أسباب اندلاع حريق مخزن "روما"

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، ميناء الإسكندرية منذ صباح اليوم الثلاثاء، حيث اطلع على آثار الحريق الذي نشب مساء أمس بمخزن "روما" التابع لمصلحة الجمارك، والمكون من 5 أدوار، وبحث مع مسؤولي هيئة الميناء الأسباب المبدئية لاندلاعه، وسقوط طابقين من المبنى.

كما تفقد وزير النقل شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية "AICT" الصينية والتي تعمل بميناءي الإسكندرية والدخيلة.

يذكر أن حريقا اندلع بمخزن "روما" أمس؛ حيث توجهت 16 سيارة إطفاء لموقع الحريق لإخماده قبل امتداده للمبان المجاورة، كما انتقل فريق من نيابة غرب الإسكندرية لموقع الحريق لتحديد سبب اشتعال النيران وتحديد حجم الأضرار وإجراء المعاينات اللازمة.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، إن الحريق لم يسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات، ولم يؤثر على حركة شحن وتفريغ البضائع أو تداول الحاويات أو الشاحنات، واستمر العمل بشكل منتظم.