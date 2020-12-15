أخبار عاجلة

الشرقية.. 1679 جولة على المنشآت التجارية وتعقيم 2248 موقعًا -
"كنز تيماء النادر" يتفاعل بالوقوف والتسجيل والتوثيق لنقش "الصياد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة -
"الفاو" توافق على طلب المملكة بإقامة سنة دولية للتمور في 2027 -
33 ألف طالب وطالبة بأكثر من 300 مدرسة بالمخواة يبدأون الاختبارات عن بُعد -
النيابة تستعجل التحريات في وفاة سيدة "حامل" بحلوان -
مساعي للوصول لمخالطي حالة كورونا على متن طائرة أمريكية -
بايدن يقدم أعضاء فريقه المكلف المناخ لمكافحة تهديد الاحتباس الحراري -
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب شرقي تركيا -
بدء توزيع لقاح "موديرنا" في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"السومة" جاهز لمواجهة "العين" بعد شفائه من كورونا

Print
حسم قرار مشاركته بيد "فلادان"

يلتحق مهاجم الأهلي عمر السومة، في تدريبات فريقه الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراً لمواجهة العين في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

وأثبت المسحة الطبية الأخيرة سلامة "السومة" من كورونا، غير أن قرار مشاركته الخميس المقبل أمام العين بيد المدير الفني للفريق "فلادان"، وربما تتأكد أمام الفتح في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مهاجم الأهلي عمر السومة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الشرقية.. 1679 جولة على المنشآت التجارية وتعقيم 2248 موقعًا

الشرقية.. 1679 جولة على المنشآت التجارية وتعقيم 2248 موقعًا

"كنز تيماء النادر" يتفاعل بالوقوف والتسجيل والتوثيق لنقش "الصياد"

"كنز تيماء النادر" يتفاعل بالوقوف والتسجيل والتوثيق لنقش "الصياد"

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

"الفاو" توافق على طلب المملكة بإقامة سنة دولية للتمور في 2027

"الفاو" توافق على طلب المملكة بإقامة سنة دولية للتمور في 2027

شبكة عيون الإخبارية