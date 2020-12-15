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"الداخلية" العرب تدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط بجدة

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"الداخلية" العرب تدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط بجدة "الداخلية" العرب تدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط بجدة
أعلنت عن تضامنها التام مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها

عبّرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط قبالة سواحل مدينة جدة.

وقالت في بيان لها اليوم من مقرها في العاصمة التونسية: إن الأمانة العامة تعبّر عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي يستهدف أمن المملكة وطرق الملاحة الدولية ومصادر الطاقة العالمية.

وأعلنت الأمانة عن تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية في الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها وسيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب نفط جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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