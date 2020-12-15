محافظ الوادي الجديد يتفقد حديقة 30 يونيو ومجمع المصالح الحكومية

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بوضع لوحات إرشادية وكتيبات على نماذج المعالم الأثرية والثقافية لتعريف زائري حديقة ٣٠ يونيو بأهميتها الثقافية والتاريخية، مع وضع برنامج للرحلات تتضمن أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية، وعرض أفلام توعوية وتثقيفية على شاشة العرض بالحديقة لزيادة الوعي بالسلوكيات والآداب العامة.

وتفقد اللواء الزملوط أعمال المرحلة الأولى بمجمع المصالح الحكومية والتي يجري تنفيذها على مساحة 38 فدانًا، بتكلفة تقديرية 400 مليون جنيه، وتشمل مباني للجهات الحكومية والأنشطة التجارية ومبنى للتعامل مع الجمهور بالإضافة إلى شبكات طرق ومرافق.

جاء ذلك خلال متابعته اليوم لعدد من المشروعات المنتظر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وسير الأعمال الإنشائية والوقوف على معدلات التنفيذ.