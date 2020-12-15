بالصور.. النيران تلتهم مزرعة نخيل في الوادي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

شب حريق، اليوم الثلاثاء، في مزرعة نخيل بقرية القلمون بمدينة الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية والإطفاء، بنشوب حريق في مزرعة نخيل بالداخلة.

وتبين نشوب حريق في مزرعة نخيل وحقول زراعية بمنطقة "عين الغوز" التابعة لقرى القلمون بالداخلة، وجرى الدفع بسيارات فنطاس مياه من الوحدة المحلية للمركز، وسيارات إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة عليه ومنعه من الامتداد للحقول الزراعية المجاورة.

جاري تحرير محضر بالحريق، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وحصر الخسائر الناجمة عنه بمعرفة الجهات المختصة.