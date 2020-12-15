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بالصور.. السيطرة على حريق بأشجار طريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي

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بالصور.. السيطرة على حريق بأشجار طريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي بالصور.. السيطرة على حريق بأشجار طريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي

مصراوي Masrawy

04:41 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

أسيوطـ محمود عجمي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، على حريقٍ اندلع في أشجار الكافور المجاورة لنادي الأطباء، على طريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي بالترعة الإبراهيمية.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء سيطرت على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة، دون خسائر في الأرواح.

فيما أغلقت إدارة مرور أسيوط الطريق الزراعي، وجرى تحويل الحركة المرورية لحين السيطرة على الحريق.

حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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