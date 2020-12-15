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أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب في يوم واحد

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أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب في يوم واحد أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب في يوم واحد

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04:47 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران وسامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار موتوسيكلات، أقمشة).

وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملات (29) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، مخالفات مرورية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

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