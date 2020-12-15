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السجن 5 سنوات لـ "مدير مكتب وزير الاستثمار السابق" بتهمة الكسب غير المشروع

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السجن 5 سنوات لـ "مدير مكتب وزير الاستثمار السابق" بتهمة الكسب غير المشروع السجن 5 سنوات لـ "مدير مكتب وزير الاستثمار السابق" بتهمة الكسب غير المشروع

مصراوي Masrawy

04:32 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة "عمرو. ا. ا"، مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا، بالسجن 5 سنوات، وغرامة مليون و59 ألف جنيه، ورد نفس المبلغ للخزانة العامة، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه، نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوي.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، حيث أنه في غضون الفترة من عام 2009، وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس، بمحافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة -مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار- حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله لنفوذ وظيفته، وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته في تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.

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