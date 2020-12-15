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مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

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مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مصراوي Masrawy

04:42 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن مناقشة مشكلات العمالة المصرية في مائدة ورشة عمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بالدمام بحضور مدير فرع الوزارة عبد الرحمن المقبل ونائب مدير فرع الوزارة محمد الأطرش.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية ، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنه في إطار التنسيق مع الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة ولنشر الثقافة العمالية في ضوء قانون العمل السعودي وتعديلاته، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والتي تم الإعلان عنها تم المشاركة في ورشة عمل بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بالدمام بحضور مدير فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل ونائب مدير فرع الوزارة محمد الأطرش.

وأشار رجائي، إلى أنه تم خلال الورشة إلقاء الضوء على أبرز تعديلات نظام العمل وعرض لبعض المشاكل التي تواجه العاملين المصريين بالسعودية واقتراحات لحلها مع الاتفاق على نشر الثقافة العمالية لأبناء الجالية المصرية من خلال مكتب التمثيل العمالي بالرياض وقيادات الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية.

وشددت قيادات الجالية المصرية التي شاركت في الورشة، على مبدأ أن يعمل الجميع على خدمة العاملين المصريين في المملكة العربية السعودية بكافة الطرق الممكنة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة.

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