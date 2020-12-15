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عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

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عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

مصراوي Masrawy

04:40 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

القاهرة- (أ ش أ):

هنأ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الدولة المصرية بجميع أجهزتها ومؤسساتها المعنية على النجاح في إتمام انتخابات مجلس النواب بنجاح شهد له الجميع، وهو ما يعكس استقرار الدولة واستمرار مسيرة التنمية والتطوير، فى ظل قيادة سياسية حكيمة ورشيدة.

كما هنأ الدكتور علي عبدالعال- في كلمة فى ختام دور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعي الأول للمجلس- النواب الفائزين في الانتخابات، وأقول لهم: "أمامكم مسئوليات كبيرة وعظيمة تستلزم منكم بذل الكثير من الجهد ومسئوليات لتحقيق آمال الناخبين".

وأضاف: "إلى من لم يحالفه الحظ أقول: إننا جميعاً أبناء وطن واحد، وجميعنا يخدم هذا الوطن العزيز من أى موقع، ومن أى مكان".

من جانبه، أكد وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد حرصه ووزراء على التعاون مع المجلس ولجانه النوعية ووكيليه والأمانة العامة للمجلس.

وقال فؤاد - فى كلمة أمام الجلسة العامة للمجلس-: "أنقل لكم شكر رئيس الوزراء والحكومة على، فقد سعدت بتمثيل الحكومة في مجلس النواب الذي يعد نبراسا للوطن".

وأعرب وزير المجالس النيابية عن التهنئة لمن فازوا بعضوية مجلس النواب الجديد، ووجه حديثه لكل من لم يوفق فى الانتخابات "أديتم دوركم الوطني ولا شرف أكبر من ذلك".

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