"سعود بن نايف" يرأس اجتماع اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بالشرقية

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قال: إننا مجتمع متكاتف متسامح نستقي تعاليمنا من ديننا الحنيف

رأس أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم -عبر الاتصال المرئي- بحضور نائب أمير المنطقة نائب رئيس اللجنة العليا الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، اجتماع اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية.

ونوه سموه خلال الاجتماع إلى عمل اللجان الفرعية التي تشكل العصب الرئيس الذي تعمل به اللجنة، مشيداً بالجهود الجبارة التي يقومون بها، التي أصبحت مثالاً يحتذى به في عمل الخير والدعوة للتسامح.

فيما، نوه أعضاء اللجان الفرعية بدعم سموه للجنة وتسهيل كل ما يقدم لهم المساعدة في القيام بأعمالها، وتذليل العقبات أمامهم، ما يعكس حرص الحكومة الرشيدة على الاهتمام بكل ما يمس حياة المواطن والمقيم.

وفي سياق متصل التقى أمير المنطقة -عن بعد - بالمواطن منصور آل سليمان وكيل ورثة المقتول رضا آل سليمان, مثنيًا على الموقف الإنساني الذي قاموا به، بعد عفوهم لوجه الله عن قاتل ابنهم، عاداً ذلك من أسمى صفات العفو والتسامح, كما التقى سموه -عن بعد - والد وأسرة محمد سالم عيضة المنهالي، وشكرهم على موقفهم الإنساني لعفوهم عن قاتل ابنهم.

وقال سموه: "إننا مجتمع متكاتف متسامح نستقي تعاليمنا من ديننا الحنيف، الذي يوصينا بالعفو ونبذ الفرقة والدفع بالتي هي أحسن.أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز