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إصابات كورونا في 3 دول.. 6120 بإندونيسيا و1772 بماليزيا و1135 بالفلبين

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إصابات كورونا في 3 دول.. 6120 بإندونيسيا و1772 بماليزيا و1135 بالفلبين إصابات كورونا في 3 دول.. 6120 بإندونيسيا و1772 بماليزيا و1135 بالفلبين
خلال الـ 24 ساعة الماضية

إصابات كورونا في 3 دول.. 6120 بإندونيسيا و1772 بماليزيا و1135 بالفلبين

سجلت إندونيسيا 6120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و155 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 629429 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19111 وفاة.
من جهة أخرى أعلنت ماليزيا تسجيل 1772 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 86618 حالة، والوفيات 422 وفاة.
من جانبها، سجلت الفلبين 1135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 56 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 451839 حالة والوفيات إلى 8812 وفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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