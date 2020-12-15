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أمن الجيزة يكشف ملابسات قفز فتاة من توك توك: "السواق كان بيضايقني"

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أمن الجيزة يكشف ملابسات فيديو قفز فتاة من توك توك: "السواق كان بيضايقني" أمن الجيزة يكشف ملابسات قفز فتاة من توك توك: "السواق كان بيضايقني"

مصراوي Masrawy

04:30 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان وعلاء عمران:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول مقطع يظهر قفز فتاة من " توك توك".

رصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تظهر فيه إحدى الفتيات حال قيامها بالقفز من مركبة "توك توك" أثناء سيره بأحد الشوارع بمدينة العياط.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بقيادة العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والمدرسين عن تحديد هوية الفتاة (مقيمة بدائرة مركز شرطة العياط) وتبين إصابتها (بجروح وكدمات).

وبسؤالها عما ورد بمقطع الفيديو قررت استقلالها مركبة"توك توك" لتوصيلها إلى منزلها وأثناء سيرهما قام قائدها بمضايقتها وطلب منها رقم هاتفها المحمول ولدى رفضها استمر فى السير بسرعة عالية أثارت فزعها، فقامت بالقفز من مركبة (التوك توك ) حفاظاً على نفسها،نتج عن ذلك حدوث إصابتها، وأضافت بأنها لم تتقدم بأية بلاغات عن تلك الواقعة.

بجمع المعلومات تمكنت أجهزة البحث من تحديد هوية قائد مركبة "التوك توك" (مقيم بدائرة المركز ، له معلومات جنائية) وأمكن ضبطه وأقر باىتكابه الواقعة.

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