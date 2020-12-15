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أبرزها 7 أطنان لحوم ودواجن.. شرطة تضبط 1255 قضية متنوعة

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أبرزها 7 أطنان لحوم ودواجن.. شرطة التموين تضبط 1255 قضية متنوعة أبرزها 7 أطنان لحوم ودواجن.. شرطة تضبط 1255 قضية متنوعة

مصراوي Masrawy

04:26 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران وسامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1255) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (مالك مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ، بحوزته (4 طن "دواجن" مذبوحة خارج المجازر الحكومية معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، بحوزته (3٫45 طن "كبدة - دواجن") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

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