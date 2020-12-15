أخبار عاجلة

الشرقية.. 1679 جولة على المنشآت التجارية وتعقيم 2248 موقعًا -
"كنز تيماء النادر" يتفاعل بالوقوف والتسجيل والتوثيق لنقش "الصياد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة -
"الفاو" توافق على طلب المملكة بإقامة سنة دولية للتمور في 2027 -
33 ألف طالب وطالبة بأكثر من 300 مدرسة بالمخواة يبدأون الاختبارات عن بُعد -
النيابة تستعجل التحريات في وفاة سيدة "حامل" بحلوان -
مساعي للوصول لمخالطي حالة كورونا على متن طائرة أمريكية -
بايدن يقدم أعضاء فريقه المكلف المناخ لمكافحة تهديد الاحتباس الحراري -
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب شرقي تركيا -
بدء توزيع لقاح "موديرنا" في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح"

Print
"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح" "الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح"
خلال فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

حقق رثوان بداح الدوسري المركز الأول في كأس النادي "إنتاج"، فئة "الشقح"، التي أقيمت اليوم في أولى منافسات كأس النادي "إنتاج"، ضمن النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي انطلق في الأول من ديسمبر الحالي، ويستمر حتى 14 يناير المقبل في الصياهد.

وتفوَّق "الدوسري" على السبيعي "حامل اللقب في النسخة الماضية"، الذي تراجع إلى المركز الثاني، وحلَّ عمر العتيبي في المركز الثالث، وجاء سعد السبيعي "رابعاً", وفايز السبيعي في المركز الخامس، ومقعد النفيعي في المركز السادس، وفي المركز السابع فيصل العتيبي, يليه سعود فهد العتيبي في المركز الثامن، ومحمد البقمي في المركز التاسع، وجاء ثقل هادي الدوسري عاشرًا.

من جانب آخر، أعلنت لجنة الحكام أسماء المتأهلين في كأس النادي "إنتاج" لون الحمر التي تُقام منافساتها غدًا الأربعاء، حيث تشهد المسابقة منافسة بين عشرة سعوديين وكويتيين اثنين, وهم: ملفي السبيعي "صاحب المركز الثالث في النسخة الماضية"، وسعد السبيعي، وسعيد الشهراني، وسلمان السبيعي، وشويمان الحربي، وعبدالله الهاجري، وعجاب العتيبي، وفهد العتيبي، وماجد السبيعي، ومقعد الدوسري، والثنائي الكويتي نايف العجمي، ومزيد المطيري.مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الشرقية.. 1679 جولة على المنشآت التجارية وتعقيم 2248 موقعًا

الشرقية.. 1679 جولة على المنشآت التجارية وتعقيم 2248 موقعًا

"كنز تيماء النادر" يتفاعل بالوقوف والتسجيل والتوثيق لنقش "الصياد"

"كنز تيماء النادر" يتفاعل بالوقوف والتسجيل والتوثيق لنقش "الصياد"

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

"الفاو" توافق على طلب المملكة بإقامة سنة دولية للتمور في 2027

"الفاو" توافق على طلب المملكة بإقامة سنة دولية للتمور في 2027

شبكة عيون الإخبارية