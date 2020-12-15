ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد

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أكدت ألمانيا اليوم الثلاثاء أنها تريد أن يقر الاتحاد الأوروبي لقاح "فايزر بايونتيك" المضاد لفيروس كورونا "قبل عيد الميلاد" في وقت تزداد فيه الضغوط على الهيئة المنظمة للصحة في التكتل للتوصل إلى قرار بحلول 29 كانون الأول/ديسمبر.

وكانت تقارير إعلامية أكدت أن برلين بصدد ممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي من أجل حثه على الإسراع بالموافقة على اللقاح قبل نهاية العام الجاري.

وتسعى ألمانيا إلى دفع الاتحاد الأوروبي للتصريح للقاح فايزر بايونتيك قبل نهاية العام الجاري.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان للصحافيين: إن "الهدف هو أن نحصل على الموافقة قبل عيد الميلاد.. نريد أن نبدأ حملة التطعيم في ألمانيا قبل نهاية العام".

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر الثلاثاء عن مصادر قريبة من الحكومة الألمانية، قولها إن مكتب المستشارة أنغيلا ميركل ووزارة الصحة الألمانية يضغطان على كل من الوكالة الأوروبية للأدوية والاتحاد الأوروبي؛ لكي تتم الموافقة على استخدام لقاح تحالف شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية بحلول 23 كانون الأول/ ديسمبر وليس 29 كانون الأول/ ديسمبر، كما هو مقرر حاليًّا.ألمانيا الاتحاد الأوروبي