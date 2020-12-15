أخبار عاجلة

الشرقية.. 1679 جولة على المنشآت التجارية وتعقيم 2248 موقعًا -
"كنز تيماء النادر" يتفاعل بالوقوف والتسجيل والتوثيق لنقش "الصياد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة -
"الفاو" توافق على طلب المملكة بإقامة سنة دولية للتمور في 2027 -
33 ألف طالب وطالبة بأكثر من 300 مدرسة بالمخواة يبدأون الاختبارات عن بُعد -
النيابة تستعجل التحريات في وفاة سيدة "حامل" بحلوان -
مساعي للوصول لمخالطي حالة كورونا على متن طائرة أمريكية -
بايدن يقدم أعضاء فريقه المكلف المناخ لمكافحة تهديد الاحتباس الحراري -
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب شرقي تركيا -
بدء توزيع لقاح "موديرنا" في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة": تسجيل (142) حالة مؤكدة وتعافي (201) خلال الـ 24 ساعة الماضية

Print
"الصحة": تسجيل (142) حالة مؤكدة وتعافي (201) خلال الـ 24 ساعة الماضية "الصحة": تسجيل (142) حالة مؤكدة وتعافي (201) خلال الـ 24 ساعة الماضية
(3093) حالة نشطة منها (476) حرجة و(10) وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل (142) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (360155) حالة، من بينها (3093) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (476) حالة حرجة، كما تم تسجيل (201) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (350993) حالة.
وبلغ عدد الوفيات (6069)حالة، بإضافة (10) حالات وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً أنه تم إجراء (34552) فحصًا مخبريًا جديدًا.
ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إصابة 25 شخصًا في مؤسسة تعليمية خاصة بفيروس كورونا في طنطا

إصابة 25 شخصًا في مؤسسة تعليمية خاصة بفيروس كورونا في طنطا

رحلة لقاح فيروس كورونا من المختبر إلى ذراعك

رحلة لقاح فيروس كورونا من المختبر إلى ذراعك

انطلاق حملة في إسرائيل للتلقيح ضد فيروس كورونا

انطلاق حملة في إسرائيل للتلقيح ضد فيروس كورونا

الهند تسجل 25 ألفا و 152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 25 ألفا و 152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية