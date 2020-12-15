أخبار عاجلة

الشرقية.. 1679 جولة على المنشآت التجارية وتعقيم 2248 موقعًا -
"كنز تيماء النادر" يتفاعل بالوقوف والتسجيل والتوثيق لنقش "الصياد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة -
"الفاو" توافق على طلب المملكة بإقامة سنة دولية للتمور في 2027 -
33 ألف طالب وطالبة بأكثر من 300 مدرسة بالمخواة يبدأون الاختبارات عن بُعد -
النيابة تستعجل التحريات في وفاة سيدة "حامل" بحلوان -
مساعي للوصول لمخالطي حالة كورونا على متن طائرة أمريكية -
بايدن يقدم أعضاء فريقه المكلف المناخ لمكافحة تهديد الاحتباس الحراري -
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب شرقي تركيا -
بدء توزيع لقاح "موديرنا" في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إسرائيل وأمريكا تكملان أول تجربة متعددة المستويات لنظام دفاع جوي

Print
إسرائيل وأمريكا تكملان أول تجربة متعددة المستويات لنظام دفاع جوي إسرائيل وأمريكا تكملان أول تجربة متعددة المستويات لنظام دفاع جوي

مصراوي Masrawy

04:18 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

تل أبيب- (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الثلاثاء، أن إسرائيل والولايات المتحدة أكملتا بنجاح سلسلة من تجارب الاعتراض بالذخيرة الحية لنسخة متقدمة من نظام الدفاع الجوي "ديفيدز سلينج" (مقلاع داوود) مع نسخ أخرى من نظام الدفاع الصاروخي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، في بيان: "أُثني على التجربة الناجحة التي قيمت لأول مرة قدرات الاعتراض المشتركة لنظام الدفاع الجوي متعدد المستويات لدولة إسرائيل".

وأضاف: "هذه من أكثر آليات الدفاع الجوي تطورا في العالم، وهي تحمي الدولة ضد التهديدات القريبة والبعيدة".

وتم إجراء التجارب بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية.

وتتصدى آلية إسرائيل متعددة المستويات للصواريخ قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وبالإضافة إلى نظام "مقلاع داوود"، تشمل الآلية نظم "أرو-2" و"أرو-3" و"القبة الحديدية" وهي جميعا ضمن سلاح الجو الإسرائيلي.

وقال رئيس منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية بالوزارة، موشيه باتيل، إن التجارب أظهرت أنه باستخدام النهج متعدد المستويات، يمكن لإسرائيل مواجهة صواريخ كروز والطائرات المسيرة بدون طيار، والتهديدات الباليستية.

وتابع: "يمكن تحديد مجموعة متنوعة من التهديدات واعتراضها من خلال التنسيق الكامل، وقابلية التشغيل التوافقي بين الأنظمة".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

شبكة عيون الإخبارية