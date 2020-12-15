أسوشيتد برس: في سباق لقاح كورونا.. الفقراء "ينتظرون طويلا"

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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

فيما يُشمّر الأمريكيون والبريطانيون عن سواعدهم لتلقي لقاحات فيروس كورونا، يبدو طريق الخروج من نفق الوباء الآن مُضئًا لكثيرين في الغرب، حتى لو استغرق الأمر عدة أشهر. لكن بالنسبة للبلدان الفقيرة، سيكون الطريق أطول بكثير وأكثر وعورة.

لم تؤمّن المبادرة الطموحة المعروفة باسم "كوفاكس"، والتي أُنشِئت لضمان وصول لقاحات كوفيد 19 إلى العالم بأسره، سوى جزء بسيط من ملياري جرعة تأمل في شرائها خلال العام المقبل، ولم تؤكد بعد أي صفقات فعلية لشحن اللقاحات، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وكشف الفيروس، الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 1.6 مليون شخص حول العالم، عن أوجه عدم مساواة واسعة النطاق بين الدول، لا سيّما وأن النظم الصحية الهشة والاقتصادات الصغيرة غالبًا ما كانت الأكثر تضررًا.

وتأسّست "كوفاكس" من قبل منظمة الصحة العالمية، وهو تحالف عالمي لمكافحة الأوبئة ولتجنب التدافع الدولي للقاحات، ومن شأنه أن يصلح هذه الاختلالات.

لكن الآن، يقول بعض الخبراء إن فرص توزيع اللقاحات بشكل عادل بين الدول الغنية والفقيرة "تتلاشى بسرعة"، وفق أسوشيتد برس.

ومع محدودية إمدادات اللقاح في الوقت الحالي، تتعرض البلدان المتقدمة، التي ساعد بعضها في تمويل الأبحاث بأموال دافعي الضرائب، لضغوط هائلة لحماية سكانها.

وفي غضون ذلك، تبحث بعض الدول الأفقر التي وقعت على المبادرة، عن بدائل بسبب مخاوف من عدم نجاحها.

وقال رئيس الصحة العالمية بالمنتدى الاقتصادي العالمي، أرنو بيرنايرت: "إنها عملية حسابية بسيطة"، مُضيفًا: "من بين حوالي 12 مليار جرعة من المتوقع أن تنتجها صناعة الأدوية العام المقبل، تم حجز 9 مليارات جرعة بالفعل من قبل الدول الغنية"، بحسب أسوشيتد برس.

قال أرنو بيرنايرت ، رئيس الصحة العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي: "إنها عملية حسابية بسيطة". من بين حوالي 12 مليار جرعة من المتوقع أن تنتجها صناعة الأدوية العام المقبل ، تم حجز 9 مليارات جرعة بالفعل من قبل الدول الغنية.

وأضاف: "لم تؤمّن كوفاكس الجرعات الكافية، والطريقة التي قد يتكشف بها الوضع هي أنهم على الأرجح سيتلقون هذه الجرعات في وقت متأخر إلى حد ما".

وحتى الآن، فإن الاتفاقية الوحيدة المؤكّدة والملزمة قانونًا لكوفاكس تقضي بتأمين ما يصل إلى 200 مليون جرعة، حسبما قال جيمس فولكر، المتحدث باسم التحالف العالمي للقاحات والتحصين، للوكالة الأمريكية.

وأشار إلى أن كوفاكس لديها اتفاقيات بشأن 500 مليون لقاح آخر، لكنها ليست ملزمة قانونًا.