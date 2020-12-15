تداول 22 سفينة.. نشاط في حركة الصادرات والواردات بميناء دمياط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 22 سفينة بضائع وحاويات، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع هبوب رياح نشطة على مناطق عدة في الإقليم، دون أن تتأثر حركة الملاحة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع شملت 2700 طن قمح، و100 طن كحول و2550 طن كسب صويا و3584 طن يوريا، و779 طن نترات معبأ و400 طن ملح و 1600 طن فوسفات.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع تضمنت 12253 طن ذرة، و1948 طن حديد و851 طن خردة و1724 طن صودا. ‎

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 159392 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 26834 طنًا.