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محافظ القويعية يرعى حفل جائزة "بن جبرين" للتفوق العلمي

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ويكرم المتفوقين والمتفوقات على مستوى التعليم

محافظ القويعية يرعى حفل جائزة

رعى محافظ القويعية مساعد السالم، اليوم الثلاثاء، حفل إدارة تعليم القويعية الافتراضي لجائزة الشيخ محمد بن جبرين للتفوق العلمي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور مدير ‎تعليم القويعية محمد القضيبي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الجائزة.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لمدير ‎تعليم القويعية أشاد من خلالها بجهود مجلس إدارة ‎جائزة الشيخ محمد بن جبرين، وبجهود قسم التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم، والتي ساهمت في دعم التفوق والمتفوقين في التعليم العام على مستوى محافظة القويعية.

‏وأكد رئيس مجلس إدارة الجائزة الشيخ عبد الله بن محمد الجبرين، حرص مجلس الإدارة على تطوير برامج الجائزة بما يساهم في دعم التفوق والمتفوقين على مستوى التعليم العام والجامعي بمحافظة القويعية. كما ثمن جهود ‎تعليم القويعية في الإشراف على الجائزة.

‏من جانبه ثمن محافظ القويعية جهود مجلس إدارة ‎جائزة الشيخ محمد بن جبرين، وإدارة ‎تعليم القويعية، في تفعيل برامج الجائزة وتكريم المتفوقين من طلاب وطالبات التعليم على مستوى المحافظة.

‏ثم كرم المحافظ ومدير ‎تعليم ورئيس مجلس إدارة ‎جائزة الشيخ محمد بن جبرين، المتفوقين والمتفوقات في مجالات الجائزة.

محافظ القويعية يرعى حفل جائزة

محافظ القويعية يرعى حفل جائزة

محافظ القويعية مساعد السالم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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