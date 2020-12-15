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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 8659.37 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8659.37 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 8659.37 نقطة
بتداولات تجاوزت 11.9 مليار ريال لأكثر من 345 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً 0.94 نقطة ليقفل عند مستوى 8659.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 345 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 445 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: حلواني إخوان، وأسيج، وساكو، والمصافي، وكيمانول الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الصناعات الكهربائية، والصمعاني، والرياض، والسعودي الفرنسي، ونسيج فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.36%.


وكانت أسهم شركات: كيمانول، وكيان السعودية، وزين السعودية، والمصافي، والتصنيع هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: المصافي، وكيمانول، والفخارية، وفرة، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم مرتفعاً 326.20 نقطة ليقفل عند مستوى 20268.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 38 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1107 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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