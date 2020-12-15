الرائد بوابة النصر لمصالحة جماهيره.. والإثارة تجمع الشباب والقادسية

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في افتتاح دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين

لأول مرة تنطلق غداً منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم (حصرياً على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، حيث تفتتح المسابقة بإقامة 3 لقاءات في أبها والخبر والرياض.

ويستضيف ضمك نظيره التعاون على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها (3:35 مساءً), ويحل الشباب ضيفاً على القادسية في ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر (5:25 مساءً), ويتواجه النصر والرائد على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة 8:20 مساءً .

وتستكمل بعد غدٍ الخميس لقاءات دور الـ16 بخمس مواجهات الأولى تجمع الباطن وأبها على ملعب الأول بحفر الباطن, يليه لقاء الاتفاق والفيصلي على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام , والهلال والفتح على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض, فيما يحل الاتحاد ضيفاً على الوحدة في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة, ويستضيف الأهلي نظيره العين على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

كأس خادم الحرمين الشريفين الرائد النصر