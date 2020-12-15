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1229 منظمة طبية تشارك في حملات التلقيح الشاملة

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، انطلاق حملات التطعيم ضد فيروس "كورونا" في جميع أنحاء البلاد.

ووفق "روسيا اليوم"، قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن عدد الأشخاص الذين تم تطعيهم باللقاح ضد فيروس "كورونا" بلغ 28,5 آلاف شخص، حتى الآن.

وأضاف "موراشكو"، أثناء اجتماع مجلس التنسيق الحكومي لمكافحة فيروس "كورونا"، أن العدد الإجمالي للمنظمات الطبية التي تشارك في التطعيم في مناطق روسيا يبلغ 1229.

وأوضح أن ما يقرب من 90 منظمة طبية في مناطق روسيا تتسلم شحنات من اللقاح وتسهر على توزيعها للمراكز، التي تشرف على التطعيم.روسيا فيروس كورونا الجديد