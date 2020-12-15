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تأييد حبس المتهمين بقضية اغتصاب فتاة الفيرمونت 45 يومًا ورفض استئنافهم

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تأييد حبس المتهمين بقضية اغتصاب فتاة الفيرمونت 45 يومًا ورفض استئنافهم تأييد حبس المتهمين بقضية اغتصاب فتاة الفيرمونت 45 يومًا ورفض استئنافهم

مصراوي Masrawy

03:47 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

أيدت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطاري ومحمد رضا، حبس المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة داخل فندق الفيرمونت في عام 2014، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، ورفض الاستئناف المقدم من المتهمين.

وقررت المحكمة تأييد تجديد حبس المتهمين عن طريق خاصية الفيديو كونفرانس.

وكان قاضي المعارضات جدد حبس "أحمد. ح. ط" و"عمرو. ح" وشقيقه "خالد"، الذين تم ترحيلهم من لبنان بعد القبض عليهم بناء على طلب النيابة العامة لاتهامهم في ذات القضية.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة، مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وفي 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم وأمرت بملاحقتهم دوليًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين السبعة لجئوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى للنيابة العامة في 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاثة مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، تبعتها الثانية في 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة في 29 يوليو الماضي.

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