أيقونة المسيح والعهدة المحمدية.. دير سانت كاترين قبلة السائحين ووجهة المريدين- صور

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جنوب سيناء- رضا السيد:

معرض مقتنيات دير سانت كاترين، هو أحد أهم معالم الدير العريق، لما يحويه من تحف ومخطوطات وأيقونات أثرية، ليس لها مثيل في العالم، ما أعطى المكان أهمية عالمية، دفعت آلاف السائحين من مختلف دول العالم لزيارته سنويًا.

وقال المهندس محمود عثمان، موظف بمنطقة آثار سانت كاترين، إن معرض مقتنيات الدير يضم عددًا لا حصر له من الأيقونات والتحف التي لا مثيل لها في العالم، والتي حولت الدير إلى متحف أثري.

وأكد "عثمان" أن من أهم مقتنيات المعرض أيقونة السيد المسيح، ونسخة من العهدة المحمدية وعليها توقيع بعض الصحابة، موضحًا أن أصل العهدة المحمدية محفوظة بمتحف طوبي قابي سراي بإسطنبول، والتي ترجع للعام الثاني للهجرة، كعهدة أمان للدير من النبي "محمد صلى الله عليه وسلم" وهي توثق العلاقات بين الإسلام والمسيحية في تلك الحقبة من الزمن.

وتابع: أما أيقونة السيد المسيح، فهي تعد أقدم أيقونة في العالم، وترجع للقرن السادس الميلادي، صنعت بطريقة " التنبرا" وهي طريقة تستخدم منذ القدم لصناعة الأيقونات، عن طريق مزج زلال البيض بالألوان، وهذه الأيقونة مقدسة بالنسبة للأقباط ولا يسمح لأحد بلمسها، وفيها يحمل السيد المسيح الكتاب المقدس، ويشير بعلامة البركة.

وأشار إلى أن معرض المقتنيات يضم أيقونات تمثل مناظر للنبي موسى وهارون والسيدة العذراء والقديسة كاترين وبعض القديسين الأوائل، ومجموعة من أزياء القداس المطرانية مثل "عصا المطران، بطرشيل الكاهن، وقلنسوة من الحرير المطرز، وساكوس من القطيفة"، إضافة إلى صندوق رخامي يضم رفات القديسة كاترين، وكفن من الحرير والقطيفة يحتوي على مناظر متعددة من حياة القديسة كاترين حتى مماتها ويرجع تاريخ الكفن لعام 1805 ميلادية.