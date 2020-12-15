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عبدالعال يعلن فض دور الانعقاد السادس لمجلس النواب

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عبدالعال يعلن فض دور الانعقاد السادس لمجلس النواب عبدالعال يعلن فض دور الانعقاد السادس لمجلس النواب

مصراوي Masrawy

04:03 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وتمنى علي عبدالعال، قبيل رفع الجلسة، التوفيق والنجاح للمجلس المقبل، وقبل إعلان فض الفصل التشريعي، توجه عبدالعال بالتهنئة لكل مؤسسات الدولة المصرية بعد نجاحها في إتمام انتخابات مجلس النواب.

وقال: هذا النجاح الذي شهد له الجميع وهو ما يعكس استقرار الدولة وعمليات التطوير في ظل قيادة حكيمة للرئيس عبدالفتاح .

وقدم التهنئة للفائزين في الانتخابات، مؤكدا أن أمامهم مسئولية كبيرة تستلزم بذل الكثير من الجهد لتحقيق أماني الناخبين في دوائركم.

وقال لمن لم يحالفهم الحظ في الانتخابات، إننا جميعا أبناء الوطن وفي خدمته في أي موقع داخل أو خارج المجلس.​

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مصراوي Masrawy

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