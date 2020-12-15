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رئيس هيئة الأنفاق بالبرلمان: مشروع المونوريل 2 مليون راكب يوميا

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رئيس هيئة الأنفاق بالبرلمان: مشروع المونوريل 2 مليون راكب يوميا رئيس هيئة الأنفاق بالبرلمان: مشروع المونوريل 2 مليون راكب يوميا

مصراوي Masrawy

03:48 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

مصراوي

قال عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن مشروع المونوريل نقله نوعية وحضارية، والذي يبلغ طوله 142 كيلو متر ويضم 12 محطة، بين أكتوبر والعاصمة الإدارية.

وأوضح خلال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة، قرار رئيس جمهورية العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجي بي مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجانتشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخري محددة(بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ13/8/2020، أن ميزة وسائل النقل الكهربائي في استيعاب الكثافات العالية والتي تصل إلي 45 ألف راكب في الساعة.

وقال: من المتوقع أن يتم نقل مليون و 150 ألف راكب عبر خط العاصمة الإدارية و850 ألف راكب في خط أكتوبر، قائلا: كل هذه الكثافات سيتم اختزالها من وسائل النقل السطحية، و هناك دراسات للمشروع تم تقديمها للمجلس.

وأشار إلى أن المواطن يستهلك طبقا لإحصائية أعلنت في لندن في المواصلات 186 ساعة سنويا، مشيرا إلى أن دراسة المونوريل ستخفض هذا الرقم 153 ساعة في السنة، قائلا: أي أنه اختصر 30 ساعة في المواصلات.

وأوضح رئيس هيئة الأنفاق، أن القرض ستتحمله الهيئة، ولا يحمل موازنة الدولة أي أعباء إضافية، لافتا إلى أن وسائل النقل الكهربي تستوعب 9 ملايين قاهري يستخدموا هذه المواصلات.

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