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حبس ممرضة و3 آخرين لاتهامهم بابتزاز طبيب في حلون بصور فاضحة

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حبس ممرضة و3 آخرين لاتهامهم بابتزاز طبيب في حلون بصور فاضحة حبس ممرضة و3 آخرين لاتهامهم بابتزاز طبيب في حلون بصور فاضحة

مصراوي Masrawy

03:36 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس ممرضة وثلاثة آخرين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في ابتزاز طبيب بصور فاضحة عقب استدراجه لممارسة الرذيلة.

كشفت تحقيقات النيابة عن أن الطبيب أبلغ عن خطفه من قبل مجهولين وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة، ولكن بإجراء التحريات وفحص هاتفه تبين أنه تم استدراجه من قبل ممرضة تعمل لديه لمنزلها وابتزازه عقب تصويره صورًا فاضحة.

وقالت الممرضة إنها خططت لاستدراج الطبيب الذي تعمل معه منذ 8 أشهر، بعدما وضعت خطة محكمة بمساعدة صديقتها وشابين آخرين، وطلبت منه توقيع الكشف الطبي عليها في منزلها لعدم قدرتها على التحرك، إلاّ أنها فاجأته بخلع ملابسها وإغرائه لممارسة الرزيلة معها، وبمجرد استجابته وشروعه في إقامة العلاقة فاجأه باقي المتهمين بالدخول إلى الغرفة وتصويره في وضع مخل.

وطالب المتهمون المجني عليه دفع مبلغ ربع مليون جنيه؛ لعدم نشر الصور والفيديوهات، والتستر عليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

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