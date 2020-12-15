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بالصور.. شوارع البحيرة تغرق في مياه الأمطار

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بالصور.. شوارع البحيرة تغرق في مياه الأمطار بالصور.. شوارع البحيرة تغرق في مياه الأمطار

مصراوي Masrawy

03:33 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

البحيرة- أحمد نصرة:

تسببت موجة الأمطار التي تعرضت لها المناطق الشمالية بمحافظة البحيرة اليوم الثلاثاء، في تجمع وتراكم المياه بمناسيب مرتفعة أدت إلى غرق بعض شوارع مدينة رشيد.

وذكر بيان إعلامي صادر عن محافظة البحيرة، أن الوحدات المحلية دفعت بمعدات وأطقم بالشوارع والميادين للحد من الآثار الناجمة ورفع التراكمات بالتنسيق بين فرق وأطقم الأزمات والحماية المدنية وشركة المياه والجهات المعنية.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة أنه يجري متابعة الأعمال عبر غرف العمليات الرئيسية والفرعية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة، مع استمرار المتابعة الدورية لكافة محطات الرفع وانتظام عملها، ومتابعة المعديات النهرية والتأكد من توافر كافة الاشتراطات والتراخيص وإيقاف عملها أثناء الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة.

وتعطلت الدراسة اليوم الثلاثاء، بجميع المدارس والمعاهد، بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار، بقرار من المحافظ، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحفاظًا على سلامة الطلاب.

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