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بالصور.. وزير الزراعة يتفقد وحدات الإنتاج في معهد الأمصال واللقاحات البيطرية

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بالصور.. وزير الزراعة يتفقد وحدات الإنتاج في معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بالصور.. وزير الزراعة يتفقد وحدات الإنتاج في معهد الأمصال واللقاحات البيطرية

مصراوي Masrawy

03:34 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لوزارة الزراعة، رافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد سعد مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية.

وتفقد وزير الزراعة، أقسام إنتاج لقاحات حيوانات المزرعة واللقاحات السيادية مثل لقاح الحمى القلاعية و لقاح حمى الوادي المتصدع وتفقد الوحدات الإنتاجية المختلفة، وكذلك وحدات إنتاج لقاحات إنفلونزا الطيور، مشيدُا بإدارة المعهد والباحثين فيه وحثهم على إجراء مزيد من الأبحاث التطبيقية لزيادة وتطوير الإنتاج من اللقاحات البيطرية.

وقال القصير، إن معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، يعد صرحًا عظيما وقلعة صناعة اللقاحات في والشرق الأوسط، ‏ومن أعرق المعاهد البحثية المتخصصة منذ عام 1903 في مجال بحوث وإنتاج اللقاحات والأمصال والمواد المشخصة لوقاية الحيوانات والدواجن من الأمراض الوافدة والمتوطنة فهو معهد بحثي تطبيقي يساهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة من خلال السيطرة على الأمراض، حيث ساهم سابقا في القضاء على مرض طاعون الخيل والطاعون البقري.

يذكر أن معامل معهد الأمصال واللقاحات البيطرية مجهزة بأحدث الأجهزة ذات المواصفات العالمية BSL3 -BSL2 ..والمعهد حاصل على شهادات الاعتماد الدولية من الإيجاك وهي شهادة الأيزو ٩٠٠١ والأيزو ١٧٠٢٥ وشهادة ممارسات التصنيع الجيد.

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