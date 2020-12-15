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وزير الطيران يبحث مع سفير كوريا الجنوبية آليات زيادة الحركة السياحية

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وزير الطيران يبحث مع سفير كوريا الجنوبية آليات زيادة الحركة السياحية وزير الطيران يبحث مع سفير كوريا الجنوبية آليات زيادة الحركة السياحية

مصراوي Masrawy

03:18 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

القاهرة- (أ ش أ):

بحث الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ، مع هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية لدى جمهورية العربية، العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وتحديث الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين البلدين ، وكذا آليات زيادة الحركة السياحية الوافدة من كوريا الجنوبية إلى مصر.

وأعرب وزير الطيران عن سعادته بتوطيد أوجه التعاون وتعزيز العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية فى مختلف المجالات بما يحقق الأولويات التنموية للحكومة المصرية ويعمق العلاقات الاقتصادية والعلمية بين الجانبين.

وأكد حرص الدولة المصرية على مد أواصر التعاون مع جميع الشركاء وبخاصة دولة كوريا الجنوبية في مجال صناعة النقل الجوى، موضحا أن خطة وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تسعى إلى فتح نقاط جوية جديدة تتماشى مع خطط الدولة المصرية في تنشيط الحركة الجوية والسياحية بما يساهم في التنمية الاقتصادية.. مشيرا إلى أهمية الاستمرار في دعم الشراكة والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بجميع أنشطة الطيران المدني وذلك فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير الكوري عن تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية مع مصر في ظل العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين منذ سنوات طويلة.. مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعد أحد أسرع الاقتصاديات نموًا في العالم.

وقال إن مصر سوق ضخم واعد لامتلاكها إمكانيات بشرية هائلة.. مؤكدا تطلع العديد من الشركات الكورية العملاقة إلى مزيد من الاستثمارات بالمشروعات المصرية الكبيرة فى مختلف المجالات.

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