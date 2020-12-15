61 طعنًا بانتخابات الاتحادات الطلابية في 7 كليات بجامعة حلوان

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تلقت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، طعون انتخابات الاتحادات الطلابية على أسماء الطلاب المرشحين على مستوى الكليات، حيث تلقت 61 طعنًا في 7 كليات وهي ( الخدمة الاجتماعية- الآداب - التربية- الطب- التربية الرياضية بنين- هندسة المطرية- الفنون التطبيقية)، وذلك ضمن الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2020 - 2021.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، أن إدارة الجامعة لا تألو جهدًا في تسخير جميع إمكانياتها لتوفير مناخ ملائم لسير العملية الانتخابية يسوده الشفافية والنزاهة، حيث استعدت الجامعة لاستقبال الطلاب في الأماكن المخصصة للاقتراع، مؤكدا على أهمية هذه الممارسة الانتخابية التي تمثل أولى التجارب الديمقراطية التي يخوضها الطالب، كما تعزز إيمانه بقيمة صوته الانتخابي، وتضعه على طريق الديمقراطية والمشاركة الفعالة في المجتمع.

وأكد رئيس جامعة حلوان، على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي وتنظيم دخول الطلاب والتشديد على ارتداء الكمامات حفاظا على صحة الجميع، مشيرا إلى إيمان الجامعة بأهمية مشاركة الطلاب مما يساهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل.

وفى الإطار ذاته، قال الدكتور حسام رفاعى، إن إجمالي أعداد المتقدمين و الكشوف المبدئية لانتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعى 2020-2021 بلغ إجمالي 818 طالبا وطالبة، بمختلف الكليات (477 طالبا و341 طالبة) وتلقت الجامعة الطعون أمس، بحيث يحق لكل ذي مصلحة الطعن على المرشحين في أول يوم عمل، وسيتم إعلان قائمة أسماء المرشحين بموجب طلب كتابي يسلم باليد للجنة المشرفة على الانتخابات بالجامعة أو الكلية.

ومن المقرر أن يتم فحص الطعون اليوم، وتُعلن الكشوف النهائية للمرشحين غدا الأربعاء، الموافق 16 ديسمبر 2020 ، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020 ، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020، وتتم انتخابات الإعادة اليوم التالي الموافق 21 ديسمبر 2020.

وتكون انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، وسيتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2020-2021 من الدكتور حسام رفاعي قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، والدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق عضوا، و الدكتورة ميرفت محمد سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، وراشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوا ، والطالب احمد السيد احمد الطالب بكلية التمريض عضوًا.