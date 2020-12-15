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"الوزراء": لا صحة لتصفية شركة "إدفينا" للصناعات الغذائية لصالح مستثمرين أجانب

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"الوزراء": لا صحة لتصفية شركة "إدفينا" للصناعات الغذائية لصالح مستثمرين أجانب "الوزراء": لا صحة لتصفية شركة "إدفينا" للصناعات الغذائية لصالح مستثمرين أجانب

مصراوي Masrawy

03:16 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر بشأن تصفية شركة (إدفينا) للصناعات الغذائية لصالح مستثمرين أجانب.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم الثلاثاء، أنه قام بالتواصل مع وزارة والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصفية شركة (إدفينا) للصناعات الغذائية لصالح مستثمرين أجانب، وأن العمل بشركة (إدفينا) يسير بشكل طبيعي ومنتظم، مُوضحةً أن الدولة بصدد تنفيذ خطة استراتيجية لدمج شركتي (قها) و(إدفينا) للصناعات الغذائية، وتطويرهما بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه، من خلال استغلال الأصول المتاحة لزيادة العائد الاقتصادي، إلى جانب ميكنة كافة خطوط الإنتاج والتوزيع والتصدير.

وأشارت وزارة التموين إلى أن خطة التطوير تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للشركتين، وزيادة حصة الشركتين من السوق المحلي، فضلاً عن زيادة القدرات التصديرية إلى أكثر من ألف طن سنوياً بقيمة 100 مليون جنيه، وتتمثل الأسواق الحالية لتصدير منتجات الشركتين في اليمن والسعودية، وعدداً من الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية، فيما يستهدف العمل على فتح أسواق ومنافذ جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

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