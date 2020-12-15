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الأردن: إجازة لقاح فايزر قبل وصوله للبلاد بناء على دراسات مستفيضة

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الأردن: إجازة لقاح فايزر قبل وصوله للبلاد بناء على دراسات مستفيضة الأردن: إجازة لقاح فايزر قبل وصوله للبلاد بناء على دراسات مستفيضة

مصراوي Masrawy

03:25 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

عمان- (د ب أ):

أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالأردن نزار مهيدات، الثلاثاء، أن المؤسسة أجازت لقاح فايزر-بيونتيك ضد المستجد قبل وصوله إلى الأردن "بناء على دراسات مستفيضة".

وقال، لقناة "المملكة" الأردنية، إن "الدراسة الفنية للقاح استغرقت 14 يوما".

كما أكدت عضو اللجنة الوطنية للأوبئة نجوى خوري للقناة أن نسبة فعالية اللقاح تصل إلى 94% بعد أول جرعة.

وأعلن مهيدات أمس إجازة استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدا أن الأردن بادر بإجازة اللقاح بصفة "الاستعجال".

وأشار إلى أنه جرت دراسة الملفات المتعلقة باللقاح قبل إجازته، وجار العمل على دراسة لقاحين اثنين آخرين.

وسجل الأردن، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 10 ملايين نسمة، أكثر من 260 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و3400 حالة وفاة.

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