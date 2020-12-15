الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات تنفيذ مخططات الاحتلال التهويدية ضد الأقصى

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مصراوي Masrawy

رام الله- (أ ش أ):

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من نتائج وتداعيات تنفيذ مخططات الاحتلال التهويدية المتسارعة ضد المسجد الأقصى.

وأدانت الخارجية الفلسطينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- الاقتحامات اليومية للجماعات اليهودية المتطرفة لباحات المسجد الاقصى المبارك، والتي كان آخرها صباح اليوم بحماية وحراسة مشددة من قوات الاحتلال وشرطته، كما أدانت محاولات عناصر يهودية متطرفة أمس إدخال "شمعدان" ضخم إلى باحات المسجد الاقصى تزامنا مع "عيد الأنوار" اليهودي، والمحاولات المستمرة لتعميق التقسيم المكاني والزماني للمسجد وباحاته.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع تلك المخططات والاجراءات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لوضع حد لتغول الاحتلال واستفراده بالمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الخارجية أنها تواصل التنسيق مع الأشقاء في الأردن لحشد أوسع إدانة دولية لممارسات الاحتلال الاستفزازية ضد المسجد الأقصى، وتوفير الحماية الدولية للمقدسات.