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إيطاليا تدعو وكالة الأدوية الأوروبية إلى تسريع التصديق على لقاح "فايزر-بيونتك"

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إيطاليا تدعو وكالة الأدوية الأوروبية إلى تسريع التصديق على لقاح "فايزر-بيونتك" إيطاليا تدعو وكالة الأدوية الأوروبية إلى تسريع التصديق على لقاح "فايزر-بيونتك"

مصراوي Masrawy

03:11 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

روما- (أ ش أ):

حث وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا وكالة الأدوية الأوروبية على تسريع إجراءات التصديق الخاصة بلقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة الإيطالي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - "آمل أن تتمكن وكالة الأدوية الأوروبية، مع الامتثال إلى جميع إجراءات السلامة، من الموافقة على لقاح "فايزر-بيونتك" في وقت مبكر عن المتوقع، وأن تبدأ حملات التطعيم أيضا في دول الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن".

وشددت وكيلة وزارة الصحة الإيطالية ساندرا زامبا على أن إيطاليا لن تكون آخر بلد يبدأ التطعيم، مؤكدة أن روما ستبدأ بتطعيم 1.5 مليون شخص بدءًا من 15 يناير المقبل.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أنها ستعلن قرارها بشأن اللقاح بحلول 29 ديسمبر الجاري، بينما بدأت في بريطانيا حملة التطعيم بنفس اللقاح يوم الثلاثاء الماضي.

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