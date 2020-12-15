الجمعية العمومية لشركة الجرافات البحرية الوطنية تقبل عرض توحيد الأعمال الموصى به مع

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صوّت اليوم مساهمي "شركة الجرافات البحرية الوطنية" في اجتماع الجمعية العمومية بالموافقة على الصفقة الموصى بها من "صناعات" التابعة لـ"القابضة" (ADQ) ومساهمي الأقلية في "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية"، بتوحيد أعمال "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" و"شركة الجرافات البحرية الوطنية". وتعدّ "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية"، شركة رائدة على مستوى العالم في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد وتوفير الحلول المتكاملة في مجال أعمالها في قطاع النفط والغاز البحري والبري.

وينتظر أن تسفر صفقة توحيد أعمال "شركة الجرافات البحرية الوطنية" و"شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" عن تأسيس شركة موحدة رائدة ومتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بما تمتلكه "المجموعة الموحدة" من حضور واسع في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. وتعدّ أعمال الشركتين مكملة لبعضهما البعض، وستوفر لهما الصفقة تنويعاً واسع النطاق للإيرادات. ومن خلال إنشاء هذه الشركة، ستتمتع المجموعة الموحدة بالمؤهلات اللازمة للاستفادة من فرص النمو في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية الرئيسية، بما تمتلكه من قدرات قوية عبر سلسلة القيمة لدعم خطط التوسع المستقبلية.

وستبقى "شركة الجرافات البحرية الوطنية" مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) بعد إتمام الصفقة المتوقع بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021. لتصبح "المجموعة الموحدة" واحدة من بين أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ADX من حيث رأس المال، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيرها الإيجابي على إجمالي الطلب والسيولة لأسهم المجموعة الموحدة.

هيكليّة الصفقة

خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجرافات البحرية الوطنية، وافق المساهمون الذين يمتلكون 88 في المئة من الأسهم والممثلون في الاجتماع على عرض مساهمي "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" المقدم في 15 أغسطس 2020. وتنص البنود الرئيسية للعرض على نقل "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" إلى "شركة الجرافات البحرية الوطنية" مقابل قيام "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بإصدار أدوات مالية لصالح مساهمي "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" قابلة للتحول إلى 575 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم إماراتي في رأس مال "شركة الجرافات البحرية الوطنية"، ويمثل ذلك 69,70 بالمئة من أسهم رأس مال "شركة الجرافات البحرية الوطنية" المصدّر بعد التحويل. ويبلغ سعر تحويل هذه الأدوات المالية إلى أسهم في "شركة الجرافات البحرية الوطنية" 4,40 درهماً إماراتياً لكل سهم وسيجري فور إتمام الصفقة.

وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية وغيرها من الموافقات بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية وهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة. ويتوقع اكتمال الصفقة وإصدار الأدوات المالية القابلة للتحول وإدراج الأسهم الجديدة لشركة "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021، مع مراعاة موافاة كافة شروط الصفقة.