أخبار عاجلة

الشرقية.. 1679 جولة على المنشآت التجارية وتعقيم 2248 موقعًا -
"كنز تيماء النادر" يتفاعل بالوقوف والتسجيل والتوثيق لنقش "الصياد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة -
"الفاو" توافق على طلب المملكة بإقامة سنة دولية للتمور في 2027 -
33 ألف طالب وطالبة بأكثر من 300 مدرسة بالمخواة يبدأون الاختبارات عن بُعد -
النيابة تستعجل التحريات في وفاة سيدة "حامل" بحلوان -
مساعي للوصول لمخالطي حالة كورونا على متن طائرة أمريكية -
بايدن يقدم أعضاء فريقه المكلف المناخ لمكافحة تهديد الاحتباس الحراري -
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب شرقي تركيا -
بدء توزيع لقاح "موديرنا" في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

Print
الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا
ترقب إعلانها في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

توقعت بعض المصادر أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2021م) اليوم الثلاثاء، حيث يُنتظر وفقاً لقناة الاخبارية أن تُقرَّ الميزانية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وكانت وزارة المالية قد توقعت في البيان التمهيدي الذي نشر قبل شهرين بأن الموازنة التقديرية للعام الجديد 2021 ستكون بإيرادات تبلغ 846 مليار ريال ومصروفات تقدر بـ 990 مليار ريال.الميزانية العامة للدولة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الشرقية.. 1679 جولة على المنشآت التجارية وتعقيم 2248 موقعًا

الشرقية.. 1679 جولة على المنشآت التجارية وتعقيم 2248 موقعًا

"كنز تيماء النادر" يتفاعل بالوقوف والتسجيل والتوثيق لنقش "الصياد"

"كنز تيماء النادر" يتفاعل بالوقوف والتسجيل والتوثيق لنقش "الصياد"

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

"الفاو" توافق على طلب المملكة بإقامة سنة دولية للتمور في 2027

"الفاو" توافق على طلب المملكة بإقامة سنة دولية للتمور في 2027

شبكة عيون الإخبارية