والد الطفل "يوسف" ضحية متحرش القليوبية: "حرق قلبي على ابني"- صور

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

"حرق قلبي على ابني.. وعاوز أشوفه بيتنفذ فيه حكم الإعدام".. هكذا بدأ مجدي شوقي، والد الطفل يوسف 6 أعوام، والذي جرى خنقه وقتله على يد عامل فشل في التحرش به، بقرية حيدر في القليوبية، حديثه لـ"مصراوي".

وقال الأب: "مع أذان مغرب يوم الحادث، كان ابني يلعب مع أقرانه بأرض فضاء، واستغل المتهم ابتعاد يوسف عن أصحابه، وانقض عليه، وحاول التحرش به ونزع ملابسه، وعندما قاومه وبدأ في الصراخ، خنقه المتهم بحبل كاوتش، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وألقاه بمنزل مهجور

بجوار القرية".

بينما قال محمد شوقي، عم الطفل القتيل، إن شقيقه لديه طفلين آخرين، ويوسف التلميذ بالصف الأول الابتدائي هو أول طفل رزق الله به شقيقه، وأن المتهم تحرش بابن شقيقه، وعندما خاف من افتضاح أمره ومعرفة أسرته، خنقه بحبل وألقى جثته بمنزل مهجور بعزبة حيدر التابعة لقرية الجعافرة".

وأضاف العم، أنه جرى العثور على جثة الطفل بعد بحث أهالي البلدة عنه عقب اختفائه، وطالب بتوقيع عقوبة الإعدام على القاتل.

كان مركز شبين القناطر، تلقى بلاغًا من بعض الأهالي، بالعثور على جثة طفل ملقاة داخل منزل مهجور متاخم لأرض زراعية.

وحددت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بالقليوبية هوية المتهم، والذي تبين أنه عامل يبلغ من العمر 18 عامًا.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.