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- تعلن انطلاق التطعيم ضد

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بالفيديو- روسيا تعلن انطلاق التطعيم ضد فيروس كورونا - تعلن انطلاق التطعيم ضد

مصراوي Masrawy

02:55 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الروسية، الثلاثاء، انطلاق حملات التطعيم ضد في جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن عدد الأشخاص الذين تم تطعيهم باللقاح ضد فيروس كورونا بلغ 28.5 آلاف شخص حتى الآن.

وقال موراشكو، أثناء اجتماع مجلس التنسيق الحكومي لمكافحة فيروس كورونا، إن العدد الإجمالي للمنظمات الطبية التي تشارك في التطعيم في مناطق يبلغ 1229.

وأضاف أن ما يقرب من 90 منظمة طبية في مناطق روسيا تتسلم شحنات من اللقاح وتسهر على توزيعها للمراكز، التي تشرف على التطعيم.

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