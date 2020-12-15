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الصحة العالمية: فايزر تعهدت بمنح لقاح كورونا بـ" مقبولة"

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الصحة العالمية: فايزر تعهدت بمنح لقاح كورونا بـ"أسعار مقبولة" الصحة العالمية: فايزر تعهدت بمنح لقاح كورونا بـ" مقبولة"

مصراوي Masrawy

02:37 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن شركة "فايزر" الأمريكية تعهدت بمنح لقاح كورونا بأسعار مقبولة للدول الفقيرة، حسبما ذكرت قناة "العربية" .

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه دول العالم تقر استخدام لقاحات كورونا، بما في ذلك لقاحات الصين وروسيا.

وقدّر محللون في وول ستريت، الإيرادات التي قد تجنيها شركتا "فايزر" و"مودرنا" من لقاح كوفيد-19، بنحو 32 مليار دولار في عام 2021 وحده.

ومن المقرر أن تحقق شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك ما يقرب من 19 مليار دولار، وفقًا لتقديرات مورغان ستانلي، التي تشير إلى أن الشركتين يمكن أن تحققا ما يقرب من 30 مليار دولار من عائدات اللقاحات بحلول نهاية عام 2023.

وتتوقع شركة فايزر إنتاج ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من لقاحها في عام 2021، في حين تتوقع مودرنا تصنيع ما بين 500 مليون ومليار جرعة.

وقدر بنك الاستثمار "جولدمان ساكس"، أن شركة "مودرنا" قد تحقق إيرادات بقيمة 13.2 مليار دولار من لقاحها ضد كورونا، وفقاً لما ذكرته "سي إن إن" الأمريكية.

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مصراوي Masrawy

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