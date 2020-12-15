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عبدالعال يحيل 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية

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عبدالعال يحيل 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية عبدالعال يحيل 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية

مصراوي Masrawy

02:48 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ، فى مستهل الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، أربع اتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق بصفتها المقترض، و"جي بي مورجان يوروب ليمتد" بصفته وكيل التسهيلات وبنك "جي بي مورجان تشيسإن إيه- فرع لندن" بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي، ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضين الأصليين) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 13/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية العربية رقم 642 لسنة 2020 .

وتتعلق الثانية بطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن "الحوكمة الاقتصادية الشاملة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020، وكذلك الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.

كما أحال رئيس مجلس النواب الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2020 المُعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.​

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