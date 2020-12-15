مع زيادة إصابات كورونا.. أوروبا تكافح للحفاظ على "روح الكريسماس"

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عواصم أوروبية- (بي بي سي):

مع اقتراب موسم الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، يثقل كاهل الحكومات في جميع أنحاء أوروبا عبء اتخاذ قرارات عسيرة لتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، بالقدر الذي يسمح للمواطنين بالاحتفال بالعيد. فيما يلي بعض من القرارات التي اتخذها عدد من الدول الأوروبية، التي تشهد موجة جديدة لتفشي الوباء:

هولندا: إغلاق لمدة خمسة أسابيع

أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، فرض إغلاق صارم لمدة خمسة أسابيع، بدءا من 15 ديسمبر وحتى 19 يناير، مع عدم السماح للمواطنين بالسفر غير الضروري حتى منتصف مارس المقبل. ولكن الحكومة سمحت بتخفيف القيود، بشكل طفيف، خلال الأيام الأولى الثلاث من عيد الميلاد؛ حيث سُمح للأسر الهولندية باستضافة ثلاثة أشخاص في منازلهم بدلا من شخصين، دون احتساب الأطفال دون سن 13 عاما.

المملكة المتحدة: "فقاعات عيد الميلاد"

تم إدخال تعديل طفيف على القيود الرامية لاحتواء الوباء في جميع أنحاء المملكة المتحدة؛ للسماح للناس بالاحتفال بعيد الميلاد، فخلال الفترة ما بين 23 و 27 ديسمبر، لن تكون هناك قيود على السفر وسيتمكن المواطنون من الاختلاط بالآخرين داخل منازلهم والمبيت طوال الليل. غير أن عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاختلاط محدود، فبموجب ما يسمى بـ "فقاعات عيد الميلاد"، يسمح لثلاث أسر، كحد أقصى، بالاختلاط في معظم أنحاء المملكة المتحدة، وبما يصل إلى ثمانية أشخاص في اسكتلندا.

إيطاليا: لا أسواق لعيد الميلاد

شهدت إيطاليا أكبر عدد من الوفيات بالفيروس، منذ نهاية مارس الماضي، وقال رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، إن على الإيطاليين توقع "عيد ميلاد أكثر رصانة، دون تجمعات عشية عيد الميلاد أو عناق أو قبلات".

وتخضع العديد من المناطق الإيطالية للإغلاق الجزئي، كما تم الإعلان عن حظر السفر بين المناطق المختلفة من 21 ديسمبر وحتى 6 يناير.

وعلاوة على حظر السفر الإقليمي، لن يُسمح للأشخاص بمغادرة مدنهم الأصلية في يوم عيد الميلاد واليوم السابق له ويوم رأس السنة الجديدة، مع فرض حظر تجوال من الساعة العاشرة مساءا وحتى الخامسة صباحا.

فرنسا: رفع القيود خلال عيد الميلاد

أنهت فرنسا، اليوم، الإغلاق العام التي فرضته في 28 نوفمبر، وخففت الإجراءات الصارمة، التي منعت المواطنين من مغادرة منازلهم إلا لأسباب قهرية وبعد الحصول على تصريح، لكنها استبدلت بذلك فرض حظر التجوال في عموم البلاد بدءا من الساعة العاشرة مساءا وحتى السادسة صباحا. غير أن الحكومة أعلنت عن رفع حظر التجوال ليلة عيد الميلاد، مع الإبقاء عليه خلال ليلة رأس السنة الجديدة، على أن تبقى دور السينما والمسارح والمطاعم والحانات مغلقة.