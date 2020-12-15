إغلاق مينائي بورتوفيق والزيتيات في السويس بسبب سرعة الرياح

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مصراوي Masrawy

السويس- حسام الدين أحمد:

أغلقت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، مينائي بورتوفيق والزيتيات في السويس، بسبب سوء الأحوال الجوية، ونشاط الرياح بالمسطح المائي لخليج السويس.

وقال مصدر مسئول بمكتب الأرصاد الجوية في السويس، إن نشاط الرياح بدأ في الزيادة مع التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، وبحلول العاشرة تراوحت سرعة الرياح ما بين 15 إلى 18 عقدة جنوبية.

وزادت سرعة الرياح عقب فترة الظهيرة لتصل إلى 20 عقدة جنوبية غربية مع نفحات تصل إلى 24 عقدة، وانحصر مستوى الرؤية الأفقية بين 1800 و2000 متر بمدينة السويس.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية لـ"مصراوي" أن الرياح الجنوبية "الأزيب" تعد الأخطر كونها تشكل دوامات تؤثر بقوة على حركة العائمات البحرية.

ورفعت هيئة الموانئ، درجة الاستعداد، تحسبًا لأي أحداث طارئة، مع منع الوحدات البحرية الصغيرة من مغادرة الأرصفة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.