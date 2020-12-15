ننشر اعترافات المتهمين باختطاف الطفل كيرلس وطلب فدية في قنا

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

حلت مباحث قنا، لغز اختطاف الطفل كيرلس، بعد إقدام مجهولين يستقلون "توك توك" على اختطافه من أمام مدرسته بقرية الحسينات شمال المحافظة، للحصول على فدية مالية قدرها 60 ألف جنيه وبعض المشغولات الذهبية.

واعترف المتهمون "عبدالفتاح.م" 22 عامًا، و"إمام.أ" 25 عامًا، و"سيد. ع" 30 عامًا، بتخطيطهم لاختطاف الطفل كيرلس 8 سنوات، من أمام مدرسته، وعقب ذلك تواصلوا مع والده وطلبوا فدية مالية قدرها 60 ألف جنيه وبعض المشغولات الذهبية.

وأضاف المتهمين، أنهم عقب استلام المتهمين الفدية من والد الطفل، جرى ضبطهم بعد تضييق الخناق عليهم.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، من مركز شرطة أبوتشت، بورود بلاغ باختطاف الطفل "كيرلس جرجس"8 أعوام، بالصف الأول الإبتدائي، مقيم بقرية الحسينات، داخل توك توك من قبل مجهولين، أثناء ذهابه للمدرسة.