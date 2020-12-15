بعد تكرار الزلازل.. البحوث الفلكية يوجه رسائل عاجلة للمواطنين

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مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:

وجه الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عدة رسائل عاجلة إلى المواطنين بشأن الشائعات الجارية حول دخول مصر حزام الزلال نتيجة تكرار الزلازل خلال الفترة الأخيرة.

وقال القاضي لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن "المعهد يرحب بالجميع للتأكد من المعلومات المتداولة وتصحيحها بشأن تكرار الزلازال والظواهر الفلكية متابعا: لدينا كل التفاصيل العلمية والحقائق ومش من مصلحتنا إخفاء الحقائق على الناس، بل بالعكس توضيح المعلومة للجميع بيريحنا شخصيا، وكجهة بحثية لما نشوف الناس بتعرف المعلومة بنبقا سعداء للغاية".

وأكد أن المعهد يفتح أبوابه في أي وقت وفقا للمواعيد المسموح بها للزيارة والتعرف على الأجهزة سواء شبكة زلازل أو مراصد الفلك بحيث تصل المعلومة للجميع ويكون لدينا مجتمع واعي وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقراءة والوعي.

وأضاف القاضي، أن المعلومات الصحيحة الموثقة التي يبحث عنها الجميع موجودة في المعهد، مع العودة أيضا لكل المعاهد الوطنية والفنية التي لديها الحنكة العلمية لتصحيح أي معلومة ودرء أي شائعات.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: "أحب أقول للمواطنين اطمنوا جدا، مصر آمنة تمام وبعيدة عن حزام الزلال إطلاقا بالرغم من حدوث زلازل متكررة خلال الآونة الأخيرة".

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، عددا من الهزات الأرضية خلال الآونة الأخير منها: يوم 14 نوفمبر بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، والثانية يوم 18 نوفمبر الجاري بقوة 3.0 درجة على مقياس ريختر، والثالثة وقعت يوم الأحد 22 نوفمبر الماضي بمنطقة الدلتا بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، ويوم 11 ديسمبر هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، وعلى بعد 19 كم غرب مدينة 6 أكتوبر، واليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر، هزة أرضية على بعد 12 كم جنوب شرق مدينة العقبة.