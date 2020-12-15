أخبار عاجلة

الشرقية.. 1679 جولة على المنشآت التجارية وتعقيم 2248 موقعًا -
"كنز تيماء النادر" يتفاعل بالوقوف والتسجيل والتوثيق لنقش "الصياد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة -
"الفاو" توافق على طلب المملكة بإقامة سنة دولية للتمور في 2027 -
33 ألف طالب وطالبة بأكثر من 300 مدرسة بالمخواة يبدأون الاختبارات عن بُعد -
النيابة تستعجل التحريات في وفاة سيدة "حامل" بحلوان -
مساعي للوصول لمخالطي حالة كورونا على متن طائرة أمريكية -
بايدن يقدم أعضاء فريقه المكلف المناخ لمكافحة تهديد الاحتباس الحراري -
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب شرقي تركيا -
بدء توزيع لقاح "موديرنا" في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بعد تكرار الزلازل.. البحوث الفلكية يوجه رسائل عاجلة للمواطنين

Print
بعد تكرار الزلازل.. البحوث الفلكية يوجه رسائل عاجلة للمواطنين بعد تكرار الزلازل.. البحوث الفلكية يوجه رسائل عاجلة للمواطنين

مصراوي Masrawy

02:37 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب يوسف عفيفي:

وجه الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عدة رسائل عاجلة إلى المواطنين بشأن الشائعات الجارية حول دخول حزام الزلال نتيجة تكرار الزلازل خلال الفترة الأخيرة.

وقال القاضي لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن "المعهد يرحب بالجميع للتأكد من المعلومات المتداولة وتصحيحها بشأن تكرار الزلازال والظواهر الفلكية متابعا: لدينا كل التفاصيل العلمية والحقائق ومش من مصلحتنا إخفاء الحقائق على الناس، بل بالعكس توضيح المعلومة للجميع بيريحنا شخصيا، وكجهة بحثية لما نشوف الناس بتعرف المعلومة بنبقا سعداء للغاية".

وأكد أن المعهد يفتح أبوابه في أي وقت وفقا للمواعيد المسموح بها للزيارة والتعرف على الأجهزة سواء زلازل أو مراصد الفلك بحيث تصل المعلومة للجميع ويكون لدينا مجتمع واعي وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح بالقراءة والوعي.

وأضاف القاضي، أن المعلومات الصحيحة الموثقة التي يبحث عنها الجميع موجودة في المعهد، مع العودة أيضا لكل المعاهد الوطنية والفنية التي لديها الحنكة العلمية لتصحيح أي معلومة ودرء أي شائعات.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: "أحب أقول للمواطنين اطمنوا جدا، مصر آمنة تمام وبعيدة عن حزام الزلال إطلاقا بالرغم من حدوث زلازل متكررة خلال الآونة الأخيرة".

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، عددا من الهزات الأرضية خلال الآونة الأخير منها: يوم 14 نوفمبر بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، والثانية يوم 18 نوفمبر الجاري بقوة 3.0 درجة على مقياس ريختر، والثالثة وقعت يوم الأحد 22 نوفمبر الماضي بمنطقة الدلتا بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، ويوم 11 ديسمبر هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، وعلى بعد 19 كم غرب مدينة 6 أكتوبر، واليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر، هزة أرضية على بعد 12 كم جنوب شرق مدينة العقبة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

شبكة عيون الإخبارية